Стенд Герою Советского Союза Василию Борисову открыли в Музее истории Лобни

В Музее истории Лобни открыли новый выставочный стенд «Герой Отечества». Он посвящен Герою Советского Союза и почетному жителю города Василию Борисову.

Василий Александрович родился в селе Гора-Пневицы Тверской области. С января 1942 года он служил в Красной армии.

Командуя звеном 750-го авиационного полка 17-й авиационной дивизии дальнего действия, Борисов совершил свыше 300 боевых вылетов. За проявленное мужество и героизм в июле 1942 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

После войны Василий Борисов активно работал в Полярном управлении «Аэрофлота», восемь раз побывал на Северном полюсе и один раз — на Южном. Общий налет пилота составил 15 тысяч часов.

Кроме того, он стал первым начальником аэропорта Шереметьево. В 1981 году Борисову присвоили звание почетного гражданина Лобни. В честь героя названы одна из улиц и школа в городе.