Стелу в память об участниках ВОВ открыли в Мытищах
Памятник героям Мытищ, без вести пропавшим во времена Великой Отечественной войны, открыли в парке ветеранов. На плитах — более 700 имен и фамилий.
Почетными гостями мероприятия стали родственники героев Мытищ. В открытии также поучаствовали прокурор округа Андрей Гвоздев, заместитель председателя АНО «Родина» Алексей Трякин, ветераны и юнармейцы.
«Бойцы не вернулись с поля боя и долгие годы числились пропавшими без вести. В прошлом году мы начали большую совместную работу, благодаря которой удалось проследить весь фронтовой путь, который прошли военнослужащие из мытищинских сел и деревень. Была проведена паспортизация воинских захоронений на территории округа и установлены судьбы наших земляков, павших в годы ВОВ», — прокомментировала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.
На мемориальные плиты нанесли имена более 700 героев. Поисковая работа продолжится.
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