Стелу в честь Сергия Радонежского открыли в парке в Одинцовском округе
В парке «Патриот» в Одинцовском округе состоялось открытие православной стелы, посвященной преподобному Сергию Радонежскому. Памятный объект установили в городке военных связистов.
Мероприятие приурочили ко Дню обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В православной традиции святой считается небесным покровителем войск связи, а установленная стела призвана напоминать о ценностях служения, чести и верности Отечеству.
На церемонии присутствовали представители ведомства, военнослужащие и приглашенные гости. Освящение новой стелы провел ключарь Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации протоиерей Александр.
Завершилась церемония символической акцией — военнослужащие зажгли свечи у освященного памятного знака. Стела стала еще одним местом в парке «Патриот», где сохраняется память о воинских традициях и истории российских связистов.