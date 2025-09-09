Стелу при въезде в город обновят в Дубне

В Дубне приступили к реставрации стелы на въезде — символа развития, науки и гостеприимства. Подрядчик загрунтовал поверхность для покраски. Обновление проводят альпинисты, так как высота монумента составляет 28 метров.

Стела стала элементом идентичности Дубны и популярным туристическим объектом. Здесь часто проводят свадебные фотосессии и официальные мероприятия.

Въездной знак установили в 1980 году на правом берегу вдоль Дмитровского шоссе. Его выполнили из бетона и металла. Форма напоминает стрелы, символизирующие динамику и прогресс. Многотонную конструкцию испытывали на предприятии в Дубне — в проектно-конструкторском бюро «Радуга».

«Это символ города. Стела встречает жителей, когда они возвращаются в Дубну, приветствует гостей наукограда. Конечно, от того, как она выглядит, зависит и восприятие города. Мы многое сегодня меняет в Дубне, и наша забота должна быть видна уже при въезде», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Стелу красили в 2022 году ко Дню города. Тогда преобразили только буквы. В этом году установили антивандальные цветочницы, в которых высадили более сотни петуний, отремонтировали ступени, а также обновили металлические элементы ограждения.