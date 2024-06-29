Стелу памяти в честь пропавших без вести жителей округа открыли в Мытищах

В парке ветеранов в Мытищах открыли стелу памяти в честь пропавших без вести жителей округа — участников Великой Отечественной войны. На открытии присутствовали юнармейцы школы № 3 и ученики из школы № 24.

Открытие состоялось 28 июня.

Массовая запись добровольцев в народное ополчение прошла в Мытищах в июле 1941. Тогда сформировали Особый батальон народного ополчения. В него вошло 700 человек. Позже он стал частью 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района Москвы.

«Подвиг бойцов и командиров золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны. Их имена навсегда останутся в нашей памяти», — прокомментировала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.

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