Стелу «Населенный пункт воинской доблести» заложили в деревне Таширово

Церемония установки закладного камня на месте возведения памятного знака состоялась в преддверии 80-летия Великой Победы. Площадку подобрали в самом центре деревни — неподалеку от администрации территориального управления.

Деревня Таширово в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в защиту Москвы от немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь в декабре 1941 года бойцы 33-й Армии генерала Ефремова ценой огромных потерь остановили фашистские полчища.

В 2024 году совет депутатов Наро-Фоминского округа выдвинул деревню Таширово кандидатом на присвоение ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Единогласным решением Мособлдума одобрила эту инициативу.

«Когда установят стелу, здесь будет сделан сквер очень приятный — это будет одно из памятных мест, куда будут приходить жители, они будут здесь отдыхать, вспоминать, думать о тех событиях, которые здесь происходили. И будем надеяться, что нашим детям и внукам удастся сделать так, чтобы эти события не повторились», — сказала Наталья Трофимова.

Ориентировочно открытие стелы в деревне Таширово состоится в мае 2026 года.