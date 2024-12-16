Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установили в Яхроме

В сквере имени Генерала Кузнецова в Яхроме Дмитровского городского округа поставили стелу «Населенный пункт воинской доблести». Памятник посвятили годовщине разгрома фашистских войск под Москвой в 1941 году.

Стела «Населенный пункт воинской доблести» — это высокая колонна красного цвета. На каждой ее грани сделали таблички, на которых разместили сведения об истории образования населенного пункта, получении им статуса города, о боях 1941 года и о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». Бронзовые фигуры воинов на памятнике символизируют подвиги защитников Родины. На стеле также разместили изображение Георгия Победоносца на коне и герб Яхромы.

Как рассказал временно исполняющий полномочия Дмитровского городского округа Иван Курданин, за вклад в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне в 2020 году Яхроме присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Одним из самых значительных сражений, ставшим переломным в ходе битвы за Москву, стало сражение на Перемиловской высоте. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение память о героях тех лет, уважать и чтить их подвиги», — добавил он.

В августе стартовали работы по благоустройству сквера имени генерала Кузнецова. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».