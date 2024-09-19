Стелу «Город трудовой доблести» установят в Подольске

Работы по установке стелы «Город трудовой доблести» начались в Подольске. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

«В честь присвоения статуса „Город трудовой доблести“, мы установим памятную стелу, как символ уважения к нашим предкам. Стела увековечит память о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

Почетное звание получают города, жители которых внесли большой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на заводах и фабриках.

В Подмосковье звания удостоены города Коломна, Ступино и Подольск. Стелы в двух из них уже установлены, очередь за Подольском. Сейчас здесь демонтируют фонтан и готовят основание для монумента.

Благоустройство проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта « Жилье и городская среда».

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