Стелу «Город трудовой доблести» торжественно открыли в Подольске

В церемонии участвовали глава муниципалитета Григорий Артамонов, руководители крупнейших предприятий Подольска, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города. На открытие также приехали почетные гости: глава Мособлдумы Игорь Брынцалов и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Как рассказал Григорий Артамонов, сразу после присвоения президентом России Подольску почетного звания «Город трудовой доблести» началась подготовка к установке стелы в сквере Поколений. При выборе места учитывали мнение жителей Подольска. Строительство памятника началось в сентябре, кроме того, был благоустроен и сам сквер.

Мемориал представляет собой 24-метровую конструкцию из архитектурного бетона. На нем установлены подсвеченные барельефы из алюминия, изображающие работников различных производств. «Стела будет напоминать будущим поколениям о великой силе народа и его единстве. Создавая новую историю, никогда не забудем о прошлом», — подчеркнул ГригорийАртамонов.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу. Теперь стела «Город трудовой доблести» станет еще одним местом в Подольске, где горожане смогут выразить благодарность и почтить память героических предков.