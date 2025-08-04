Стекла остановочных павильонов заменили в Электроуглях

С 2020 по 2023 год в Богородском округе установили 15 новых, современных остановочных павильонов. На прошлой неделе в городе в результате вандализма повредили восемь павильонов на общую сумму 360 тысяч рублей.

Информацию оперативно передали в полицию. По фактам вандализма проводится проверка.

По имеющейся статистике, предоставленной отделом транспорта администрации Богородского округа, в Электроуглях регулярно фиксируются акты повреждения павильонов. Не только бьют стекла, но и наносят граффити. Причем специальными красками, которые невозможно смыть или растворить. Поэтому стекла приходится менять.

В субботу в Электроуглях проступили к масштабным работам по замене стекол на остановках, разбитых вандалами.

Всего в Богородском округа насчитываются 148 муниципальных остановок. Больше всего их в Ногинске, Старой Купавне, Электроуглях, в поселке Обухово.

За их содержанием регулярно следят профильное управление администрации, городские и коммунальные службы — МБУ «Благосфера» и «Городское хозяйство». Сюда входит уборка мусора, очистка от снега в зимний период, замена стекол и поврежденных элементов, сидений и урн. Также раз в год проводится покраска остановочных павильонов. Помывка осуществляется два раза в месяц.

Благодаря действиям правоохранительных органов с начала года удалось поймать более 10 правонарушителей, которые умышлено наносили повреждения павильонам. Все они привлечены к ответственности — всем выписаны штрафы. Тем самым удалось компенсировать стоимость поврежденных элементов. Средняя стоимость составила 20-30 тысяч рублей без учета самого штрафа.

Жителей еще раз просят бережно относиться к городскому имуществу, так как его уничтожение не только портит вид общественных пространств, но и создает угрозу жителям.