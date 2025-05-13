Стажировку для будущих глав образовательных учреждений провели в Шатурском лицее

Директор лицея в Шатуре Александр Кошелев вместе с заместителями рассказали стажерам об образовательной системе учреждения. Для гостей также организовали экскурсию по корпусу «Перспектива». Участники проекта смогли задать все интересующие их вопросы. Стажерам также предстоит посетить мастер-классы от ведущих учителей флагманской школы в Шатуре, познакомиться с системой работы дошкольного отделения и потренироваться в решении кейсов.

Отметим, что новый региональный проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал в апреле. Организовало мероприятие Министерство образования Московской области, региональным координатором выступил Корпоративный университет развития образования.