Стажировку для будущих глав образовательных учреждений провели в Шатурском лицее

В Шатурском лицее началась недельная стажировка участников проекта «Капитаны образования» из Орехово-Зуева. Мероприятие организовали для развития лидерских качеств педагогов и управленцев, формирования кадрового резерва.
Директор лицея в Шатуре Александр Кошелев вместе с заместителями рассказали стажерам об образовательной системе учреждения. Для гостей также организовали экскурсию по корпусу «Перспектива». Участники проекта смогли задать все интересующие их вопросы. Стажерам также предстоит посетить мастер-классы от ведущих учителей флагманской школы в Шатуре, познакомиться с системой работы дошкольного отделения и потренироваться в решении кейсов.
Отметим, что новый региональный проект «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья» стартовал в апреле. Организовало мероприятие Министерство образования Московской области, региональным координатором выступил Корпоративный университет развития образования.
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