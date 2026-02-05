Стажировка будущих управленцев в Подмосковье началась 3 февраля

3 февраля стартовал важный этап проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». В течение двух недель участники программы будут стажироваться в четырех передовых школах региона. Это позволит им глубже изучить современные подходы и практики в образовании, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках стажировки будущие управленцы смогут понаблюдать за работой педагогических и управленческих команд, изучить инновационные методы обучения и организации учебного процесса. Также участники смогут получить ответы на актуальные вопросы и найти идеи для реализации собственных образовательных проектов.

Особенностью программы станет формат «Один день с руководителем», который позволит участникам работать вместе с наставниками, погружаясь в оперативную деятельность и стратегическое планирование.

Проект направлен на формирование сильной команды будущих руководителей образовательных организаций и создание условий для их профессионального роста и карьерного развития.