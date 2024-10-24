Ставку оплаты труда сотрудникам госучреждений повысят в Подмосковье. Такое решение приняли на 95-м заседании Мособлдумы. Индексация составит 8,4%.

Как рассказали в ведомстве, изменения в законе предусматривают повышение тарифной ставки для рабочих профессий. Среди них — сантехники, водители, дворники и другие специалисты.

«Индексация тарифной ставки в 2023 году составляла 6,4%, а в этом году мы ставку индексируем на 8,4%. Увеличение тарифной ставки коснётся более 44 тысяч жителей Подмосковья и вступит в силу с 1 января 2025 года», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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