Статус советов старост законодательно закрепили в Подмосковье

В Подмосковье законодательно закрепили статус советов старост при главах муниципальных образований. Соответствующие изменения в закон внесли на 121-м заседении областной думы.

Советы позволят координировать деятельность старост и наладить их эффективное взаимодействие с администрацией округов.

«Совет старост позволит оказывать им ежедневную практическую помощь в осуществлении своих полномочий, усилить внимание к работе старосты», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что за минувшие несколько лет в регионе приняли ряд законов — теперь старосты обладают удостоверениями и специальными знаками. Кроме того, во встречах по их выбору могут принимать участие жители Подмосковья, которые не прописаны, однако имеют в собственности жилой дом в том или ином населенном пункте.

Сейчас в регионе работают более трех тысяч старост, причем больше всего — в Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Ступине и Талдоме.