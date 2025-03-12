Стационары кратковременного пребывания заработали в 16 больницах в Подмосковье

Стационары кратковременного пребывания заработали в подмосковных больницах. В них будут оказывать хирургическую помощь и проводить малоинвазивные операции, не требующие долгого восстановления.

Как рассказали в региональном Минздраве, в таких стационарах за пациентами будут наблюдать врачи в течение нескольких часов после операции. При стабильном состоянии их будут выписывать домой в тот же день.

В стационарах будут оказывать помощь по нескольким профилям: хирургия, офтальмология, кардиология, гинекология и другие.

«Благодаря новому формату, пациенту не нужно долго находиться в стационаре, что позволяет не выпадать из жизненного ритма. Стационары кратковременного пребывания работают на базе 16 больниц региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Стационары кратковременного пребывания открыли в 16 медучреждениях в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Химках и других округах.