Стационар нового медцентра в Мытищах начнут строить в 2026 году

Новый медицинский центр в Мытищах построят к 2030 году. Новые корпуса возведут на месте старых зданий на улице Коминтерна.

Сейчас на улице Коминтерна сносят здания старых корпусов больницы, построенных в 1930-х годах.

«На данный момент завершен снос терапевтического и инфекционного корпусов, а также станции переливания крови. Сейчас рабочие приступают к демонтажу детского инфекционного корпуса. Параллельно с этим ведется монтаж новых кислородных станций, вынос инженерных сетей из пятна застройки», — рассказали в областном Минстрое.

На месте старых зданий появится стационар на 800 коек площадью более 110 тысяч квадратных метров. Там откроют роддом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии.

Объект начнут строить в 2026 году по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».