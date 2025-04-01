Стационар кратковременного пребывания в Красногорске принял 40 пациентов за месяц

В медицинских учреждениях Подмосковья по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» реализуют пилотный проект «Стационар кратковременного пребывания». Пациентов в нем содержат не более суток, в Красногорске такой возможностью воспользовались примерно 40 человек за месяц.

По словам заведующего хирургическим отделением Николая Мурашова, нахождение в стационаре короткое время помогает пациенту избежать стресса и отправиться после операции домой.

«Отрасли здравоохранения это позволяет эффективно работать с местами в больнице и при этом сохранить качество медицинской помощи на высоком уровне», — разъяснил хирург.

Пациенты могут получить помощь в таком отделении по направлениям: хирургия, кардиология, гинекология, офтальмология и другие. После проведенной операции человека размещают в палате, где до суток за ним наблюдают медики. При хорошем самочувствии и при отсутствии противопоказаний пациента переводят на амбулаторное лечение.

Отметим, что 40 жителей за месяц обращались по поводу доброкачественных образований кожи и подкожно-жировой клетчатки, ран, полипов желудочно-кишечного тракта.