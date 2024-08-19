Стационар и 2 поликлиники отремонтируют в городском округе Пушкинский

Глава Максим Красноцветов принял участие в мероприятии «Здравчас», а после проверил, как подрядчики капитально ремонтируют главный корпус стационара в округе и две поликлиники № 1 и № 9 в Пушкино и Ивантеевке. Еще один исполнитель строит детскую амбулаторию.

Главный врач Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов рассказал про обстановку в сфере здравоохранения округа. Депутат Московской областной Думы, член партии «Единая Россия» Михаил Жданов также принял участие в выездном совещании.

«Рассмотрели вопросы диспансеризации и профосмотров, размещение и помощь людям, вынужденно покинувшим Курскую и Белгородскую области, укомплектованность кадрами, развитие материально-технической базы, ремонты и капитальное строительство. После доклада лично оценили ход капитальных ремонтов корпусов», — поделился глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Подрядчик строит детскую поликлинику, еще три объекта капитально ремонтируют — главный корпус стационара в Пушкино и две самые крупные амбулатории № 1 и № 9 в Пушкино и Ивантеевке. Владимир Мануйлов уведомил, что ядерный магнитно-резонансный томограф будет запущен в ближайшее время.

Кроме того, программа стимулирования новых специалистов доступна участковым терапевтам, педиатрам, неврологам и фельдшерам. Уже шесть человек получили подъемные. Это существенная поддержка для тех, кто приезжает на работу в Пушкинский из других регионов.

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