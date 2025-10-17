Стационар детской больницы в Люберцах капитально отремонтируют у 2028 году

Стационар № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах капитально отремонтируют к 2028 году. Там откроют новые операционные и расширят отделение реанимации.

Ремонт ведут под контролем специалистов подмосковного технадзора. Там обустроят удобные двухместные палаты с собственными санузлами, расширят реанимационное отделение и откроют три новые операционные. В подвале появится автоклав для обработки медицинских отходов.

Ремонт ведут в помещениях одной половины здания. Там уже обновили кровлю, начали монтаж фасада и коммуникаций. Другая часть учреждения работает в штатном режиме.

Стройготовность объекта составляет 27%. Сейчас на площадке трудятся 108 человек.