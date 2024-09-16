Стационар Детского клинического центра имени Рошаля принял первых пациентов

Первые пациенты поступили в стационар Детского клинического центра имени Рошаля. Детей приняли несколько отделений — урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, инфекционное и неврологическое.

По словам первого заместителя председателя Правительства Московской области Людмилы Болатаевой, сегодня стационар центра принял 70 детей из Подмосковья, Москвы и других регионов страны.

«В нашем центре работает лучшая команда врачей, и он оснащен современной медицинской техникой, а пребывание мамы с ребенком мы сделали максимально комфортным», — рассказала Болатаева.

В Минздраве Подмосковья отметили, что в центре работают 26 отделений по 28 профилям. Всего медучреждение сможет принять 461 пациента одновременно. В год по ОМС стационарную медпомощь здесь будут получать более 15 тысяч детей из Московской области и других регионов.

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