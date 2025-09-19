Старый рекламный щит демонтировали у ТЦ в Солнечногорске

С начала 2025 года в Подмосковье сняли множество незаконных конструкций: от растяжек до массивных щитов. Подобная работа проводится и в Солнечногорске — на этой неделе демонтировали щит у торгового центра «Солнечный».

В округе планируется убрать еще 10 подобных объектов.

«Рекламные панели заменяются современными цифровыми экранами, которые придают улицам современный вид и добавляют динамики городской среде. Уже установлено семь высокотехнологичных дисплеев. В будущем планируется модернизация еще 35 объектов. Первый этап обновления завершится уже в 2026 году», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Напомним, наружную рекламу можно размещать только после получения разрешения. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги», а решение поступает в личный кабинет.