Старый парк в деревне Раменье привели в порядок в Дмитровском округе

На субботник вышли сотрудники службы благоустройства «Рогачево» и жители деревни. В результате совместной работы парк заметно преобразился.

Сельский парк имеет богатую историю, но время не пощадило высаженные более полувека назад деревья. Многие из них высохли и стали создавать угрозу безопасности прохожих. Вся территория заросла мелким подлеском и имела неухоженный вид.

Работники службы благоустройства выполнили работы по опиловке крупных аварийных деревьев и ликвидации сухих насаждений. Жители деревни собрали упавшие после сильных ветров, ливней и ледяных дождей ветви, которые мешали комфортному пребыванию в парке.

После субботника удалось привести в порядок почти полгектара общественного пространства. Было измельчено и вывезено 14 кубометров порубочных остатков. Парк стал просторнее, светлее, уютнее и чище.

«Эта инициатива показывает, как совместными усилиями можно достичь больших результатов и сделать свою территорию лучше и комфортнее для жизни», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.