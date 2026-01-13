Старый Новый год отпразднуют в парке Лосино-Петровского

Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лосино-Петровский

Наступивший год в парках городского округа Лосино-Петровский продолжится яркой программой для всей семьи. Жителей и гостей ждут праздничные гуляния, спортивные занятия, творческие мастер-классы и тематические дни, посвященные заботе о природе.

Первым крупным событием станет празднование Старого Нового года. 14 января в Свердловском парке с 17:00 до 17:40 на сцене пройдет развлекательная программа «Здравствуй, старый Новый год!».

16 января в парках округа объявлен единый тематический день «Покажи свою заботу — сохрани природу». Мероприятия пройдут на двух площадках.

В Свердловском парке программа начнется в 15:00 со спортивной разминки «Полет пернатых». Затем гостей ждет игровая программа «Веселые эко-помощники» (15:30–15:50), веселые старты «Эко-эстафета» (15:50–16:20) и творческий мастер-класс «Домик для птиц» в Избе Мороза Ивановича (16:20–17:00).

В Лосино-Петровском парке у зоны очага также подготовлена насыщенная афиша: разминка «Полетаем!» (15:00–15:30), анимация «Пернатые друзья» (15:30–15:50), интерактивная викторина «Забота о природе» (15:50–16:10) и веселые старты «Эко-эстафета» (16:10–16:40).

Участие во всех активностях бесплатное. Актуальную информацию о мероприятиях можно уточнять на портале welcome.mosreg.ru и в официальных сообществах парков в социальных сетях: Telegram и «ВКонтакте» (@parkiLP).