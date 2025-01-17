Старый Новый год отметили в Доме культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском

Сотрудники Дома культуры «Октябрь» провели анимационную программу в парке культуры и отдыха «Свердловский». В ней приняли участие как взрослые, так и дети.

Сказочные герои Эльфы провели зарядку и подвижные игры, а также танцевальные флешмобы и мини-дискотеку.

«Спасибо всем, кто пришел разделить с нами этот волшебный момент! Мы счастливы видеть ваши улыбки и надеемся, что Старый Новый год стал для вас по-настоящему особенным», — сказали организаторы данного мероприятия.