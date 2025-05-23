Старый мост демонтируют на набережной в Наро-Фоминске

На территории набережной реки Нара стартовали работы по демонтажу старого автомобильного моста. Мероприятия являются частью комплексного проекта по развитию и благоустройству «Город на острове», который призван преобразовать этот исторический участок округа.

Демонтаж старого моста — первый этап масштабных преобразований. В рамках реализации проекта предполагается создание современного, многофункционального района, расположенного вблизи шелкоткацкой фабрики, которая уже превращается в культурный центр и значимый объект исторического наследия.

Общий план развития территории охватывает площадь более 19 гектаров и предусматривает строительство разнообразных объектов. Здесь появятся объекты социальной инфраструктуры — школа на 550 мест и детский сад на 250 мест.

Несколько месяцев назад здесь открыли новый автомобильный мост, который соединяет остров с центральной набережной. В будущем планируется, что эта переправа станет продолжением автодороги в сторону Кубинского шоссе.