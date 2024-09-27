Старые склады на предприятии в Воскресенске демонтируют до конца 2025 года

Филиал компании «Уралхим» в городском округе Воскресенск построит новые производственные объекты. Для этих целей до декабря 2025 года на предприятии снесут недействующие склады апатита.

После сноса старых складов апатита филиал «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“» освободит территорию площадью пять тысяч квадратных метров.

Для наращивания мощностей и увеличения объемов выпускаемой продукции уже демонтировали бывший цех ЭФК № 4. Сейчас рабочие разбирают четыре силосные башни предприятия. Для работы привлекли около 12 спецмашин.

Отметим, что в сентябре филиал установил производственный рекорд: выпустил более 82 тонн монокалийфосфата в сутки одной производственной цепочкой.

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