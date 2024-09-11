Пять новых детских площадок установят в Дедовске осенью

Новые игровые зоны появятся вместо старых во дворах жилых домов в Дедовске. Всего установят пять детских городков.

Одну из игровых зон уже открыли в парке «Гучково». Сейчас работы начались на улице Панфилова. Здесь также заменят асфальт на парковке и вдоль проездов. Строительство планируют завершить к концу сентября.

Отметим, что элементы новых площадок — отечественного производства, их выпускают в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что более 70 школ и детских садов построят в регионе в этом году.

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