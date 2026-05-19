Экологическую акцию проведут в Подмосковье с 25 мая по 5 июня

В преддверии Международного дня защиты детей и Дня эколога Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области запускает VI эколого-патриотическую образовательную акцию «Рисуем окружающий мир и экологию». Минэкологии Московской области оказывает информационную поддержку мероприятию.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул: «Акция, которая проводится в рамках проекта МЫДЕТИМО.РФ, — одно из крупнейших мероприятий Подмосковья в сфере экопросвещения».

В рамках акции дети разных возрастов вместе с родителями и педагогами создают коллективные рисунки мелками или красками на открытых уличных площадках. Основой композиции становится изображение Земли или большой окружности, внутри и вокруг которой участники отражают свое видение мира, экологии, дружбы, семьи, защиты природы, символов России и тематики Года Единства Народов России.

Акция пройдет с 25 мая по 5 июня. Подробную информацию о том, как принять участие, можно найти на сайте мероприятия.