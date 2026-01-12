Стартовала регистрация на марафон «Лыжня в Лавру»

В городском округе полным ходом идет подготовка к седьмому лыжному марафону «Лыжня в Лавру». Соревнования, ставшие визитной карточкой региона, пройдут 22 февраля и по традиции соберут сотни любителей лыжного спорта из Москвы и Подмосковья.

Организаторы подготовили широкую линейку дистанций, ориентированную на разный уровень подготовки — от профессиональных марафонцев до самых юных лыжников: один и три километра, 12,5 километров и 25 километров, а также 50 километров.

Забег пройдет на базе лыжной трассы в деревне Нововоронино, микрорайон Софрино-1, д. 72.

Сигнал к началу гонки будет подан не привычным выстрелом из пистолета, а ударом в настоящий церковный колокол, установленный на стартовой линии. На финише каждого участника ждет эксклюзивная памятная медаль. Зарегистрироваться можно по ссылке.