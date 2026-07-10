Детский забег «Золотой павлин» пройдет в Серпухове 25 июля

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила о начале регистрации на детский забег в рамках Серпуховского полумарафона «Золотой павлин». Юных спортсменов ждет дистанция 500 метров. Пробежать ее смогут дети в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Участие бесплатное.

Для регистрации необходимо зайти на сайт, создать личный кабинет ребенка, выбрать событие «Серпуховский полумарафон „Золотой павлин“ — 2026», нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. После регистрации на указанную электронную почту придет подтверждение и стартовый номер. У каждого ребенка должен быть свой электронный адрес.

Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» станет четвертым и заключительным стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в 2026 году. Старт полумарафона «Золотой павлин» состоится 25 июля в парке имени Олега Степанова. Взрослым участникам будут доступны классические дистанции беговых событий «Суперлиги Подмосковья»: три, пять, десять и двадцать один километр сто метров.

Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы для участников доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров. Серия забегов организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».