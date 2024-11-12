Прием заявок открыли для фестиваля «Дмитровский пряник»

С 17 по 22 декабря в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник». В программе: выставка пряников, новогодние традиции, мастер-классы и концерты.

Музей приглашает профессиональных кондитеров участвовать в фестивале. Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свое мастерство и выиграть приз зрительских симпатий. Для участников предусмотрены интересные номинации, а компетентное жюри поможет оценить все работы. В этом году фестиваль пройдет в восьмой раз, и организаторы обещают насыщенную программу, которая понравится как любителям сладких угощений, так и тем, кто хочет научиться чему-то новому в мире кулинарного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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