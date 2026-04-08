Ярмарку трудоустройства проведут в Подмосковье в апреле

В пресс-центре информационного агентства ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное событие, которое объединит работодателей и соискателей со всей страны, начнется в Московской области 15 апреля 2026 года и пройдет на пяти площадках региона, включая онлайн-формат.

Ярмарку можно будет посетить по следующим адресам:

Домодедово, Каширское шоссе, 100а (15.04.2026 с 12:00 до 16:00);

Подольск, ул. Кирова, д. 4 (16.04.2026 с 12:00 до 15:00);

Ногинск, ул. 2-я Глуховская, д. 11 (16.04.2026 с 12:00 до 15:00);

Мытищи, ул. Мира, д. 2а (17.04.2026 с 12:00 до 15:00).

В мероприятии приняли участие представители Министерства социального развития Московской области, профильных ведомств и ключевые работодатели региона. Они рассказали о механизмах взаимодействия бизнеса и государства в вопросах подбора персонала, новых форматах трудоустройства и мерах поддержки граждан, ищущих работу.

Руководитель службы по работе с персоналом АО «Мособлэнерго» Валерия Страшнова рассказала об опыте привлечения молодых специалистов, программах социальной поддержки, обучении и повышении квалификации. Она подчеркнула, что ярмарка вакансий станет эффективной площадкой для долгосрочных отношений с соискателями и укрепления бренда компании.