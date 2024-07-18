Стартовал первый этап благоустройства Кучинского лесопарка в Балашихе

Совместно с подрядчиками и сотрудниками администрации округа начало работ по благоустройству Кучинского лесопарка проверил глава Балашихи Сергей Юров. Всего программа реконструкции лесопарка площадью 115 гектаров рассчитана на три года.

В первую очередь обустроят территорию вдоль Вишняковского пруда: от Разинского шоссе до усадьбы Горенки.

Строители уже приступили к работам. Рядом с водоемом спилили старые деревья и убрали валежник. В ближайшее время организуют детскую и спортивную площадки, обустроят пешеходную дорожку. В планах — очистка берега и устройство песчаного пляжа и газона. Позаботятся и о безопасности: установят освещение и камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион».

«Летом мы активно благоустраиваем общественные пространства города, следим за содержанием существующих парков и скверов, создаем новые зоны отдыха. Кучинское лесничество — это большая территория. На первом этапе благоустроим около 30 гектаров. У Вишняковского пруда со стороны Разинского шоссе будет обустроена парковка, установлен павильон, появятся точки общепита. Основные работы будут выполнены летом, часть из них продолжим в 2025 году», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

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