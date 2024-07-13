Стартовал патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений»

Депутат Валентин Герасимов провел встречу с жителями в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Ее посвятили танковому сражению под Прохоровкой.

Битва под Прохоровкой — одна из ключевых дат Великой Отечественной войны.

«12 июля 1943 года под Прохоровкой развернулось грандиозное сражение, ставшее крупнейшим танковым боем в истории. С обеих сторон в нем участвовали тысячи танков и самолетов, десятки тысяч солдат. Советские войска под командованием генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова сошлись в жестокой схватке с немецкими танковыми дивизиями», — рассказал депутат Валентин Герасимов.

Собравшиеся делились своими знаниями о событии, воспоминаниями и идеями.

Так, член Совета ветеранов Ирэн Зимоглядова предложила несколько идей и тем для будущих встреч. Ее поддержали и другие участники мероприятия.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с вызовами, память о подвиге героев Прохоровки приобретает особое значение. Важно помнить о том, какой ценой досталась нам победа, и передавать эту память следующим поколениям. Именно поэтому проект „Химки. Успех в единстве поколений“ так важен и своевременен», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

По словам депутата, такие встречи и лекции воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою страну, просвещают молодежь.

В Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. Здесь по инициативе жителей и при поддержке главы округа Дмитрия Волошина создан виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Там собраны фотографии экспонатов музеев, аудиозаписи воспоминаний ветеранов и военная литература.

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