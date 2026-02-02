Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-уроки по применению ИИ

Фото: Компьютерный класс в новом корпусе школы № 15 в ЖК «Героев» в Балашихе / Медиасток.рф

Эксперты благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» запустили новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Учеников ждет три новых обучающих ролика. В первом расскажут, как эффективно применять нейросети в учебе и почему важно проверять информацию, полученную от искусственного интеллекта, по другим надежным источникам.

Второй ролик объяснит школьникам принципы работы кешбэка, накопительных счетов и лимитов. Третий познакомит с понятием «дропперство» и расскажет, как не стать жертвой мошенников и не быть вовлеченным в незаконные финансовые операции.

Все материалы проекта доступны на сайте. Их рекомендуется просматривать вместе с родителями или педагогами. Проект продлится до 1 марта 2026 года.

«Цифровой ликбез» — это всероссийский просветительский проект, который реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».