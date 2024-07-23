Стартовал набор в региональный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Набор в местный региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» открыт в Химках. Волонтеры организуют творческие и спортивные мероприятия в округе, а также собирают гумпомощь для бойцов СВО.

Стать волонтером может любой желающий. Для этого нужно написать в чат-бот или обратиться в организацию лично по адресу: город Химки, улица 9 Мая, дом 18Б. Центр работает в будние дни с 09:00 до 18:00.

«Волонтеры Подмосковья» — место для активной молодежи. Здесь ребята могут заявить о себе и проявить свои лучшие качества, найти новых друзей и приобрести бесценный опыт. И самое главное — сделать доброе дело», — подчеркнул муниципальный депутат Владимир Суслов.

Химкинские волонтеры на добровольной основе организуют и проводят спортивные и творческие мероприятия, соревнования, встречи и концерты в городском округе, а также собирают и отправляют помощь для военнослужащих СВО.

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