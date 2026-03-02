Стартовал конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья»

Прием заявок на конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» начался. В нем могут принять участие творческие коллективы от пяти до 15 человек в возрасте от шести до 15 лет, рассказали в Мособлдуме.

В этом году тема конкурса — «Чистое Подмосковье». По словаи председателя комитета по имущественным отношениям Владимира Шапкина, мероприятие направлено на повышение уровня эконогической культуры и формирование бережного отношения к природе.

Конкурс проведут в два этапа. Первый — муниципальный — продлитися до 20 апреля. Региональный начнется 21 апреля и завершится 20 мая. Всего доступно три номинации: лучший музыкальный, фольклорный, музыкально-этнографический спектакль; лучший драматический спектакль и лучший хореографический, пластический, кукольный спектакль.

Постановка должна раскрывать проблемы загрязнения лесов и водоемов, важность личного участия каждого в сохранении природы, необходимость волонтерских инициатив и другие темы.