Зимний сезон в Пестовском парке в Балашихе открыли хоккейным матчем

Зимний сезон в Балашихе начался с торжественного открытия катка в Пестовском парке 1 декабря. Для жителей округа была подготовлена развлекательная программа, спортивная эстафета, медиаквиз и мастер-класс от хоккейного клуба «Витязь». На площади у амфитеатра состоялось огненное шоу, а праздник завершился хоккейным матчем команды «Ратник» против жителей Железнодорожного.

Каток в Пестовском парке будет работать ежедневно: в будние дни с 12:00 до 21:30, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:30. Для посетителей предусмотрены большая теплая раздевалка и пункт проката, вход на каток бесплатный.

В этом зимнем сезоне в Балашихе планируется залить 23 катка. Массовые катания также будут проходить на крытых аренах Ледового дворца имени Ю. Е. Ляпкина, «Пехорка-Арена» и «Орион — Технопул».

Для любителей горных лыж и сноубордистов в середине декабря запланировано открытие горнолыжного курорта «Лисья гора», который будет оснащен пятью трассами разной степени сложности. Для любителей катания на ватрушках также откроется тюбинговая трасса.

Отметим, что проект «Зима в Подмосковье» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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