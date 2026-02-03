Старт регионального этапа чемпионата «Профессионалы» в Мытищах

3 февраля в городском округе Мытищи стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Российский университет кооперации в пятый раз подряд стал площадкой для проведения этого значимого события.

В этом году старшеклассники и студенты колледжей будут соревноваться в четырех компетенциях: «туризм», «банковское дело», «геопространственные технологии» и «турагентская деятельность». Каждая компетенция будет представлена в течение отдельной недели, и участники смогут продемонстрировать как теоретические знания, так и практические навыки в условиях, приближенных к реальным.

На открытии чемпионата конкурсанты познакомились друг с другом, узнали о критериях оценки работ и пообщались с потенциальными работодателями. Для представителей предприятий чемпионат — это возможность выявить талантливых и мотивированных студентов и школьников, которые в будущем могут стать их сотрудниками.

Региональный этап проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Соревнования продлятся до 28 февраля.