Старт приема заявок на конкурс «Экспортер года. Сделано в России»

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) объявил о начале приема заявок на конкурс «Экспортер года. Сделано в России». Участвовать могут представители крупного бизнеса, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также индивидуальные предприниматели, развивающие экспортные направления деятельности.

Заявки принимаются до 31 мая на официальном сайте: [exportcenter.ru/awards](https://www.exportcenter.ru/awards/).

В 2026 году ключевым нововведением стала интеграция конкурса с национальной программой продвижения «Сделано в России». Теперь обладатели «птички» получат дополнительные преимущества при участии.

Премия оценивает не только объемы поставок и географию экспорта, но и вклад компаний в построение российского национального бренда за рубежом. Обновленный перечень номинаций позволяет принять участие представителям практически всех отраслей — от тяжелого машиностроения до креативных индустрий и цифровых стартапов.

Основные номинации конкурса: «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация», «Индустрия туризма».

Также предусмотрены дополнительные номинации: «Женщина‑экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв», «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Подача заявки максимально упрощена и проходит полностью в цифровом формате на официальном сайте. На начальном этапе от экспортера потребуется минимальный пакет документов: достаточно предоставить электронную копию свидетельства ИНН, а для представителей малого и среднего бизнеса — выписку из Единого реестра МСП.

К конкурсу допускаются компании, не имеющие задолженностей по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам перед бюджетом РФ. Соискателями премии могут выступать только отечественные организации. Иностранные юридические лица и компании с превышением доли участия иностранных организаций к участию не допускаются.