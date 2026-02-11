Старт отборочных этапов чемпионата «Профессионалы» в подмосковном колледже «Энергия

В колледжах Московской области, включая Реутов, Балашиху и Богородский округ, начались отборочные этапы и тренировки в рамках Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

В колледже «Энергия» представлено 47 компетенций. Среди них — новые направления для конкурсантов: 3D-моделирование для компьютерных игр, веб-технологии, графический и цифровой дизайн, медицинская оптика, инструкторская подготовка и слесарная работа с металлом.

На главной площади Центра специальной подготовки «Энергия» в Старой Купавне состоялось торжественное награждение участника межрегионального этапа Чемпионата «Профессионалы». Мастин Никита завоевал Медальон за профессионализм в компетенции «Правоохранительная деятельность (Полицейский)». В региональном этапе Чемпионата в 2025 году он показал результаты, соответствующие или превышающие 500 баллов по 500-балльной шкале. Сейчас Никита, как и другие победители регионального этапа, является наставником для студентов, которые проходят внутренний отбор для участия в региональном этапе Чемпионата в 2026 году.