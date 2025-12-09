Старшеклассников Подмосковья пригласили на IT-соревнование по промпт-инжинирингу

Учащимся 8–11-х классов предлагают поучаствовать в хакатоне «ЭКСПРОМ (П)Т», посвященном созданию запросов для нейросети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Состязание по промпт-инжинирингу пройдет 21 декабря 2025 года в очном формате на площадке НИУ ВШЭ. Участникам предстоит с помощью продуманных промптов управлять моделью и создавать большой, цельный и информативный текст.

За неделю до мероприятия начнутся обучающие вебинары. Также школьникам уже доступны бесплатные образовательные курсы от СберУниверситета.

Все участники получат фирменные призы и сертификаты, а десятка лучших — дипломы и дополнительные подарки от организаторов. Ознакомиться подробнее с мероприятием и подать заявку для участия можно на по ссылке.