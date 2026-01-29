Старшеклассники встретились с медалистами 2025 года в Лобне

29 января в лицее Лобни в рамках акции «100 баллов для Победы» состоялась встреча старшеклассников с выпускниками прошлого года. Медалисты и стобалльники поделились опытом подготовки к экзаменам и рассказали о студенческой жизни.

В актовом зале школьников приветствовали студенты Московского физико-технического института, Московского государственного университета, Московского высшего технического училища им. Баумана, Московского государственного технологического университета «Станкин», Московского авиационного института, а также медицинских и педагогических вузов.

Студенты рассказали, как определились с выбором профессии, о своих высших учебных заведениях и первой сессии. Они поделились секретами успешной подготовки к экзаменам и дали советы, как лучше подготовиться к Единому государственному экзамену и вступительным испытаниям.

Выпускники рассказали о правильной организации самостоятельной работы и распределении личного времени. Старшеклассники внимательно слушали советы студентов и активно задавали интересующие их вопросы.

Организаторы мероприятия отметили, что такие встречи очень полезны и важны. Они служат ориентиром для дальнейших действий и помогают лицеистам правильно сделать свой выбор.