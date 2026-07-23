Старшеклассники со всей России участвуют в Летней школе университета «Дубна»

С 14 по 25 июля в Государственном университете «Дубна» проходит десятая Летняя школа «Физика. Математика. Информатика». В этом году в Летней школе собрались семьдесят талантливых старшеклассников из семнадцати регионов России — от Карелии до Чукотки.

Традиционные организаторы мероприятия — университет «Дубна» и Объединенный институт ядерных исследований — в юбилейном сезоне работают вместе с восемью компаниями. Среди партнеров — ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, НПП «Детектор», АО «Кронштадт», it-компании «Клауд Ком» и YADRO, «Диалтек», НПО «Криптен», Авиационная корпорация «Рубин».

Специалисты компании YADRO подготовили проектный модуль по цифровой схемотехнике. Он позволил участникам школы больше узнать об основах электроники и принципах работы с цифровыми схемами и процессорами. В программе — теоретическая подготовка и мастер-класс, где участники самостоятельно проектируют электрические схемы и запускают их на отладочных платах.

За десять лет через проект прошли почти пятьсот школьников. Выпускники Летней школы сегодня учатся в ведущих технических вузах, работают над реальными проектами и возвращаются в Летнюю школу уже в качестве наставников.