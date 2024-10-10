Старшеклассники школы № 2 в Лосино-Петровском посетили Третьяковскую галерею

Ученики десятого класса школы № 2 имени В. В. Дагаева в Лосино-Петровском посетили Третьяковскую галерею. Они увидели экспозицию «Адепты красного. Малявин & Архипов».

Два выдающихся художника конца XIX и начала XX века — Филипп Малявин и Абрам Архипов — происходили из крестьянских семей, но их жизненные пути почти не пересекались. Однако их сблизило виртуозное использование красного цвета — одного из самых сложных в живописи. В своих картинах каждый использовал красные оттенки, чтобы повлиять на зрителей.

Такие экскурсии для школьников позволяют приобщить детей к искусству и вдохновиться творчеством известных художников.

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