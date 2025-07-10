Старшеклассники Наро-Фоминского округа смогут обучаться в медклассе в школе № 4

Предпрофессиональный медицинский класс в Наро-Фоминской школе № 4 выходит на новый уровень. Образовательное учреждение станет опорной площадкой проекта, объединяющей все естественно-научные классы муниципалитета, педагогов, систему дополнительного образования.

Создание профильных классов, включая медицинские, является важной частью федеральной образовательной повестки России. В школе № 4 уже восьмой год ученики старших классов проходят углубленную подготовку по химии и биологии, сотрудничая с ведущим медицинским вузом страны — Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова.

Теперь любой старшеклассник Наро-Фоминского сможет обучаться в этом предпрофессиональном медицинском классе, продолжая учиться в своей школе.

Заместитель главы муниципалитета Светлана Малыхина отметила, что в рамках такой системы каждый талантливый ребенок сможет реализовать себя в медицине. «Это не просто профильное обучение, а полноценная подготовка будущих врачей», — подчеркнула она.

Всего в Наро-Фоминском округе функционируют 13 предпрофессиональных классов.