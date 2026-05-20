Старшеклассники Московской области представили стартапы на конкурсе
20 мая в Корпоративном университете развития образования прошел очный этап Регионального конкурса стартапов среди старшеклассников из Московской области. На мероприятие приехали участники из 18 городских округов, а победителями стали пять обучающихся из Электростали, Жуковского, Клина и Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
Участники разрабатывали проекты, которые решают локальные проблемы, улучшают городскую среду, развивают сообщества и социальные институты. Ключевой целью стартапов было не получение прибыли, а позитивное влияние на общественную среду с возможностью последующего масштабирования.
На очном этапе были представлены 54 проекта, из которых эксперты выбрали 12 лучших для финала. Проекты представляли в четырех номинациях: «Образовательный стартап», «Социальный стартап», «Туризм и культура» и «Экологический стартап».
Лиана Масягутова, школа № 13 с УИОП, г. о. Электросталь. Суть заключается в создании
двух игрушек по физике для наглядной и доступной демонстрации фундаментальных законов физики, превращение формул в осязаемый и увлекательный опыт.
Победителями стали:
- Лиана Масягутова из школы № 13 с УИОП в Электростали с проектом «Физика в игрушках»;
- Владислав Юрин из школы № 9 в Жуковском с проектом «Газосварочный резак „ELECTROHOH C1“»;
- Ксения Голубкова и Алена Филипкина из школы «Имена Победы» в Клину с проектом «Невидимые маршруты: забота о слабовидящих»;
- Тимур Абдуллаев из Куровской школы № 1 в Орехово-Зуеве с проектом «Разделяй в Куровское».