Старшеклассники из Одинцова приняли участие в субботнике

Ученики одной из школ в Одинцове провели субботник, вместе с ними в уборке принял участие министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Участники привели в порядок несколько локаций Одинцовского городского округа.

На все точки уборки школьники взяли необходимый инвентарь: грабли, метлы, лопаты, мешки, перчатки. Учащиеся очистили территорию от мусора и старой листвы.

«Ребята — настоящая команда, неравнодушная к своему городу. Было здорово видеть, как школьники не только помогают природе, но и учатся работать сообща, ценить чистоту и бережно относиться к окружающему миру», — отметил Виталий Мосин.

Во время уборки министр рассказал ребятам о том, что такое экология и почему важно охранять окружающую среду. Также поговорили о вторичной переработке отходов. Помимо этого, Виталий Мосин показал собравшимся интересные растения, деревья и многое другое.