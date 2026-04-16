Старшеклассники из Лыткарина приняли участие в акции по подготовке к ЕГЭ

В городе Лыткарино на базе гимназии №4 прошла акция «100 баллов к победе». Мероприятие было посвящено подготовке старшеклассников к единому государственному экзамену. В зале собралось много одиннадцатиклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ в этом году.

Первым этапом акции стало просмотрение видеообращения. В ролике выпускница прошлых лет, получившая 100 баллов на экзамене, делилась личным опытом. Она рассказала, как справиться с волнением, грамотно распределить время и на какие «подводные камни» стоит обратить внимание в заданиях повышенной сложности. Особое внимание было уделено психологическому настрою: выпускница советовала не бояться трудных вопросов и верить в свои силы.

Одиннадцатиклассники с интересом слушали наставления и записывали полезную информацию.

Начальник управления образования Екатерина Смирнова отметила, что высокие баллы под силу каждому, кто к этому стремится.