Старшеклассники из Лобни провели встречу с медалистами 2025 года

Встреча учащихся с выпускниками прошлого года, которые получили медали и высокие баллы на экзаменах, состоялась во дворце творчества «Планета талантов» 27 апреля. Мероприятие организовали в рамках акции «100 баллов для победы».

Студенты поделились со школьниками полезной информацией: как определиться с выбором профессии, рассказали о своих вузах, о первой сессии и секретах успешной подготовки к ней. Также на встрече присутствовали представители Управления образования и педагоги общеобразовательных школ. Они посоветовали ребятам, как лучше подготовиться к ЕГЭ и вступительным экзаменам, как правильно организовать самостоятельную работу и распределять личное время.

Творческим украшением встречи стало выступление юных танцоров хореографического ансамбля «Сувенир». Организаторы мероприятия пожелали всем старшеклассникам упорства, веры в свои силы и, конечно, заветных 100 баллов.